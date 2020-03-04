Байден побеждает на праймериз Демократической партии

Выборы президента США пройдут 3 ноября

В США подводят итоги "супервторника" - по его результатам станет известен соперник Дональда Трампа на президентских выборах от Демократической партии. Голосование проходило в 14 штатах.

По предварительным подсчётам, лидирует в гонке Джо Байден - бывший вице-президент одержал победу уже в семи. За ним следует Берни Сандерс - за него отдали голоса делегаты в Вермонте, Колорадо, Техасе, а также в крупнейшем штате - Калифорния.

Миллиардер Майкл Блумберг, который только вступил в борьбу, ведёт на выборах в заморской территории США - Американском Самоа. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен пока не победила ни в одном штате, но, тем не менее, намерена продолжать гонку.

Перед "супервторником" с выборов снялись сразу два демократа - они отдали свои голоса в пользу Байдена. Ну а среди республиканцев ожидаемо лидирует Дональд Трамп, передает "Газета.Ru". Нынешний глава Белого дома победил в 9 штатах. Пока эти результаты неофициальные. Их публикуют ведущие американские каналы. Но, как правило, они подтверждаются. Соперник Трампа станет известен в середине июля, после съезда демократов.

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