В США растет число жертв мощного торнадо

Появилось видео последствий

Число жертв мощного Торнадо, который пронёсся над американским штатом Теннесси, увеличилось до 25, около 30 человек пострадали.

Мощный смерч, скорость которого достигала 250 километров в час, обрушил десятки домов, валил деревья и обрывал линии электропередачи, передает "Газета.Ru". В местном аэропорту серьезные повреждения получили несколько самолётов.

Нарушила стихия и работу избирательных участков в "супервторник". Некоторые из них пришлось закрыть. А сами праймериз продлить на пару часов. В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы. Под обломками могут оставаться люди.

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