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В США растет число жертв мощного торнадо

09:04
  • среда
  • 04 марта 2020

Появилось видео последствий

Число жертв мощного Торнадо, который пронёсся над американским штатом Теннесси, увеличилось до 25, около 30 человек пострадали.

Мощный смерч, скорость которого достигала 250 километров в час, обрушил десятки домов, валил деревья и обрывал линии электропередачи, передает "Газета.Ru". В местном аэропорту серьезные повреждения получили несколько самолётов.

Нарушила стихия и работу избирательных участков в "супервторник". Некоторые из них пришлось закрыть. А сами праймериз продлить на пару часов. В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы. Под обломками могут оставаться люди.

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