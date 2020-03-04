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У Овечкина и Шубской будет второй сын

08:47
  • среда
  • 04 марта 2020

Модель раскрыла подробности своей беременности

Анастасия Шубская раскрыла пол своего будущего ребенка. У Александра Овечкина скоро появится второй сын.

Модель раскрыла подробности своей беременности, опубликовав в Instagram фото с вечеринки в честь будущего малыша. Праздник для Анастасии и Александра устроили подруги модели.

"Спасибо вам, дорогие, за прекрасный праздник и за то, что улыбка просто не покидала меня весь вечер", - написала счастливая мама.

В зале, в котором проходила вечеринка, был растянут огромный баннер "Добро пожаловать, маленький джентльмен". Все помещение было оформлено в джентльменском стиле, и даже торт для Шубской испекли в форме шляпы и бабочки.

Информацию о том, что у супругов будет второй подтвердила и сама модель, оставив под снимками с праздника тег "babyboy".

В семье модели и хоккеиста уже подрастает один мальчик. Первому сыну Овечками полтора года, его назвали в честь погибшего брата спортсмена Сережей.

Овечкин и Шубская поженились в августе 2016 года. Тогда влюбленные просто расписались. Шикарную свадьбу они устроили почти год спустя.

Мужа Анастасии сразу приняла ее мама - актриса Вера Глаголева. Сам спортсмен с большим уважением относился к теще. Глаголева не успела увидеть первенца пары. Который родился в августе 2018 года.

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