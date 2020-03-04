В России усилят борьбу с "наливайками" в жилых домах

Купить алкоголь станет сложнее

Депутаты Госдумы подготовили ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита в многоквартирных домах.

Согласно поправкам, региональные власти смогут либо ограничивать по времени (до 23:00, как в магазинах), либо вовсе запрещать продажу алкоголя в общепите, расположенном в жилом доме. Предлагается также установить минимальную площадь заведения - не менее 20 квадратных метров.

Депутат от "Единой России" Александр Хинштейн рассказал "Ведомостям", что этот законопроект направлен против так называемых "наливаек", которые по ночам торгуют алкоголем. По его словам, жители домов часто жалуются на шум в этих заведениях.

Как рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Алексей Небольсин, "наливайки" стали появляться в 2013 году, когда в палатках и киосках запретили продавать пиво. На первых этажах домов возникли магазины разливного пива. Многие из них постепенно получили статус общепита, которому разрешено продавать алкоголь по ночам.

По словам Небольсина, в России работает более 1500 таких заведений, замаскированных под общепит. Он опасается, что законопроект против "наливаек" ударит по всем добросовестным заведениям, которые размещаются в жилых домах. Речь идет о 5 тысячах баров, 3 тысячах ресторанов и 200 рюмочных.

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