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Егор Крид осчастливил дочь Прилучного и Муцениеце

09:39
  • среда
  • 04 марта 2020

Девочка такого не ожидала

3 марта дочь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце отметила день рождения. Мие исполнилось четыре года. 
Муцениеце посвятила трогательный стих Прилучному

Агата Муцениеце устроила для дочери праздник. Друзья и знакомые, которые не смогли поздравить именинницу при встрече, позвонили ей по телефону. Так поступил музыкант Егор Крид. Это стало большой неожиданностью для девочки. 

"Он позвонил и поздравил Мию, - рассказала Муцениеце на видео в сториз Instagram. - Это было лучшее за весь ее день. Спасибо тебе, Егор! Спасибо всем, кто поддержал нас. Короче, это очень круто". 

В кадр попала дочка Муцениеце, которая пришла в восторг от звонка Крида. "Я даже вспотела", - призналась девочка, чем рассмешила маму. 

Утром 4 марта Муцениеце отправилась на съемки телешоу. Актриса и телеведущая выложила в соцсети фото с патчами для глаз. "Выжила праздники", - написала Муцениеце, которая, видимо, много сил потратила на организацию торжества по случаю дня рождения Мии. 

Пришел ли на праздник Павел Прилучный, не уточняется. Актер выложил в Instagram две фотографии Мии, сделанные в разные годы. "Было-стало. У моей красотки день варенья!" - написал он. 

Напомним, в феврале Муцениеце и Прилучный объявили о разводе после восьми лет брака. Они познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа". В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016 году - дочь Мия. 

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