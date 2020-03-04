Егор Крид осчастливил дочь Прилучного и Муцениеце

Девочка такого не ожидала

3 марта дочь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце отметила день рождения. Мие исполнилось четыре года.

Агата Муцениеце устроила для дочери праздник. Друзья и знакомые, которые не смогли поздравить именинницу при встрече, позвонили ей по телефону. Так поступил музыкант Егор Крид. Это стало большой неожиданностью для девочки.

"Он позвонил и поздравил Мию, - рассказала Муцениеце на видео в сториз Instagram. - Это было лучшее за весь ее день. Спасибо тебе, Егор! Спасибо всем, кто поддержал нас. Короче, это очень круто".

В кадр попала дочка Муцениеце, которая пришла в восторг от звонка Крида. "Я даже вспотела", - призналась девочка, чем рассмешила маму.

Утром 4 марта Муцениеце отправилась на съемки телешоу. Актриса и телеведущая выложила в соцсети фото с патчами для глаз. "Выжила праздники", - написала Муцениеце, которая, видимо, много сил потратила на организацию торжества по случаю дня рождения Мии.

Пришел ли на праздник Павел Прилучный, не уточняется. Актер выложил в Instagram две фотографии Мии, сделанные в разные годы. "Было-стало. У моей красотки день варенья!" - написал он.

Напомним, в феврале Муцениеце и Прилучный объявили о разводе после восьми лет брака. Они познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа". В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016 году - дочь Мия.

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