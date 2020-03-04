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Из России запретили вывозить медицинские маски и комбинезоны химзащиты

09:50
  • среда
  • 04 марта 2020

Данная мера принята в целях защиты интересов россиян

Из России запретили вывозить некоторые медицинские изделия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Согласно документу, до 1 июня нельзя вывозить из России маски, респираторы, комбинезоны химзащиты, противочумные костюмы и дезинфектанты. "За исключением вывоза такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи, а также вывоза физическими лицами для личного использования", - говорится в постановлении.

Данная мера принята в целях защиты интересов российских граждан, чтобы не допустить дефицита перечисленных товаров на фоне распространения коронавируса.

Напомним, вспышка неизвестного заболевания произошла в китайском Ухане в конце 2019 года. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. Вскоре опасная инфекция распространилась на все континенты. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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