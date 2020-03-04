"Остров мечты" предлагает гостям посетить девять сказочных миров

Для гостей парка доступно более 20 аттракционов

У гостей крупнейшего в Европе крытого тематического парка развлечений "Остров мечты" есть возможность посетить девять сказочных миров, посвященных героям известных мультфильмов, таких как Черепашки-ниндзя, Маугли, Снежная королева, Смурфики и других.

В каждой зоне есть свои развлечения. Для гостей доступно более 20 аттракционов. Также они могут посетить пять захватывающих шоу и девять встреч с мультипликационными и сказочными персонажами. Кроме того, на территории работают сувенирные магазины, тематические кафе и рестораны, фуд-траки с мороженым, сладкой ватой, хот-догами и другими закусками. В парке есть 17 кинозалов и концертный зал Dream Hall.

"Остров мечты" раскинулся на площади 100 гектаров и состоит из нескольких частей: тематического парка, городского променада и ландшафтного парка. Городской променад включает в себя четыре просторные пешеходные галереи с магазинами и кафе, на которых посетители могут увидеть копии улиц Барселоны, Беверли-Хиллз, Лондона и Рима, и три площади-атриума, выполненные в архитектурных стилях разных стран. Воссозданы 120 фасадов зданий, включая миниатюры Колизея и знаменитого "Дома Костей" (Casa Batllo) Гауди. Сердце променада – площадь Москвы с фонтанами, скамейками, лужайками и кафе.

Удобно и с комфортом добраться до парка развлечений можно на общественном транспорте. Например, в пешей доступности находится станция метро "Технопарк" Замоскворецкой линии: от нее до "Острова мечты" идти не более 10 минут.

Также неподалеку находится станция МЦК – ЗИЛ. От нее и от станции "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии ходят бесплатные автобусы-шаттлы S1. Они едут с промежуточной остановкой у парка развлечений. Интервалы движения – 5 минут. На дорогу от остановки до входа в парк уйдет около пяти минут.

Добраться до "Острова мечты" можно и другими маршрутами наземного транспорта: № 156, 299, 608, 670, 901 и Т67. Они делают остановки на проспекте Андропова около входа в парк.

Для тех, кто предпочитает личный автомобиль, также все предусмотрено: парковка на территории парка рассчитана примерно на 3,6 тысячи машино-мест и пока бесплатная. Чтобы до нее добраться, нужно проехать через Южнопортовую улицу и 1-й Южнопортовый проезд, а затем свернуть на 2-й Южнопортовый проезд и следовать до парка по Кожуховскому мосту. Далее, ориентируясь по указателям, доехать до парковки.

Кроме того, добраться на машине до "Острова мечты" можно, просто съехав на дублер проспекта Андропова, двигаясь по основной дороге в центр. Из центра города, проезжая по проспекту Андропова, нужно свернуть на улицу Мустафая Карима, потом съехать на Проектируемый проезд № 4062 и затем повернуть в сторону автомобильной парковки. Также можно приехать в парк развлечений по проспекту Лихачева: свернуть с проспекта на улицу Мустафая Карима и доехать по Проектируемому проезду № 4062, а там – на парковку.

Скоро на территории парка также разместят зоны kiss & ride, где автомобилисты смогут сделать кратковременную остановку для высадки или посадки пассажиров. Они появятся на улице Мустая Карима в районе метро "Технопарк", на парковке для туристических автобусов, расположенной вдоль бокового проезда проспекта Андропова, и в Проектируемом проезде № 4062 – напротив Южного речного вокзала.

Вход на территорию городского променада, а также в ландшафтный парк рядом с комплексом – бесплатный. Билеты нужно приобретать только для посещения тематического парка. Цена детского билета (до 10 лет) – 1 900 рублей в будние дни и 2 600 рублей в выходные, взрослого – 2 200 рублей в будние дни и 2 900 рублей в выходные. Поход в парк семьей из двух взрослых и двух детей обойдется в 7 400 рублей в будние дни и 9 900 рублей в выходные.

Также есть билеты категории Fast Pass, которые стоят 4 400 (для детей) и 4 700 рублей (для взрослых) в будни и 5 100 (для детей) и 5 400 рублей (для взрослых) в выходные. Fast Pass, или "быстрый проход", дает возможность попасть на часть аттракционов (12 аттракционов) в ускоренном режиме – по укороченной очереди. Многодетные семьи при посещении парка развлечений могут воспользоваться 20-процентной скидкой: билет будет стоить 1 650 рублей в будние дни и 2 200 рублей в выходные.

Для пенсионеров, ветеранов и инвалидов льготные цены действуют по понедельникам и вторникам – 1 900 рублей. Кроме того, один день в месяце будет выделяться для бесплатного посещения парка детьми-сиротами.

Купить билеты можно на сайте парка и в кассах. Льготные билеты приобретаются только на месте. Аттракционы работают с понедельника по пятницу с 12:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.

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