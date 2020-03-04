Степан Меньщиков из "Дома-2" выложил фото с беременной невестой

Шоумен и его избранница счастливы

42-летний экс-участник шоу "Дом-2" Степан Меньщиков женился второй раз. Свадьба состоялась на территории усадьбы в Тульской области.

Избранницей шоумена стала женщина по имени Ангелина. Степан Меньщиков выложил в Instagram фото со свадьбы. Жених надел черный костюм с бабочкой, а невеста - длинное белое платье с открытыми плечами. "Мы счастливы!" - подписал снимок Меньщиков.

Портал dni.ru пишет, что Ангелина находится на третьем месяце беременности. Если это правда, то Степан Меньщиков уже в третий раз станет отцом. Бывшая супруга Евгения Шамаева подарила ему сына и дочь. Новая возлюбленная шоумена воспитывает двух дочерей.

Поклонники поздравили Степана и Ангелину с бракосочетанием.

- Теперь и на "Дом-2" можно.

- Замечательная пара! Любви, понимания, поддержки друг друга.

- Ух ты!

- Поздравляю, Степка, Геля, счастья!

- Вот почему-то Степан больше всех импонирует из бывших д2, никто так не интересен, кроме него… Всегда рада за него... Говорят, первый брак от народа, второй от бога! Пусть будет так!

Совместные фотографии Степана и Ангелины стали появляться в их соцсетях в январе. "Степочка, ты мой самый любимый человек на свете! - писала недавно Ангелина. - Я мечтаю быть с тобой всегда, жить с тобой, любить тебя. И хочу от тебя ребенка!"

По данным teleprogramma.pro, Степан и Ангелина примут участие в съемках "Дома-2", где встретятся старые участники шоу. Некоторые из них придут на проект со своими вторыми половинками.

Не так давно Меньщикова спросили в комментариях под его фото с Ангелиной: "Это Вы на каком-то проекте, Степан?" "Скоро будем", - ответил он.

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