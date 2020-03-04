Москва поможет реализующим комплексные инновационные проекты компаниям

Заявку на получение субсидии необходимо подать до 10 апреля

Участники Московского инновационного кластера до 10 апреля могут подать заявки на получение субсидии. Как сообщается на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину, на оказание финансовой помощи могут претендовать организации, реализующие масштабный инновационный проект, независимо от сферы деятельности.

"Правительство Москвы вводит новую меру поддержки для тех, кто использует самые современные технологии и создает принципиально новые продукты", - пояснила Наталья Сергунина.

Компаниям возместят часть затрат на строительство и реконструкцию зданий, закупку оборудования, внедрение программного обеспечения, создание продуктов интеллектуальной деятельности или приобретение прав на них. При этом предприниматели могут претендовать не только на возмещение прямых расходов, но и на компенсацию процентов по кредитам.

Московский инновационный кластер - это уникальная площадка для внедрения инноваций и развития взаимодействия между крупными корпорациями, предприятиями малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Работу кластера курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

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