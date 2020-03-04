Путин объяснил разницу между стабильностью и застоем в экономике

Президент оценил экономическое развитие страны

Ситуация в экономике России не идеальна, но стабильность создаёт базу для развития. Об этом говорил Владимир Путин в новой серии интервью информагентству ТАСС. Президент рассказал, чем устойчивость отличается от застоя. И сравнил нынешние показатели с положением 2000-го года, когда за чертой бедности жили десятки миллионов человек.

Прежде, чем говорить о цифрах, Владимир Путин чётко определяет термины. Экономическая стабильность не равно застой. Скорее, база для успешного развития страны. Но также важно помнить, с какой базы мы начинали это развитие в начале 2000-х, передает "ТВ Центр".

"За чертой бедности тогда, если начинать с ключевого вопроса, жило 42 миллиона человек. Это треть населения страны. Значит, у нас к этому времени, к тому времени золотовалютные резервы были 12,5 миллиарда долларов, а долги государства — 145 миллиардов. Не видно было конца и края, было непонятно, как мы с этим разберёмся. У нас с тех пор до сегодняшнего дня, я сейчас буду говорить, и люди начнут сомневаться, но это факт: реальная заработная плата выросла на 4,2%, пенсии — почти в 3 раза, 2,9, и реальные доходы на 2,4 подросли, в 2,4 раза", - рассказал Путин.

Однако любые достижения, уточняет президент, лишь промежуточный результат. Ведь люди сравнивают не с тем, как было плохо вчера, а с тем, как должно быть хорошо завтра. И это "хорошо" было прописано в "Стратегии-2020". Однако тогда эти планы скорректировал мировой финансовый кризис.

"Это было в 2008 году. Я тогда стал председателем правительства и вынужден был сказать публично, это был большой риск, честно говоря. Я сказал, чего я не допущу — это того, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан. И мы этого не допустили, но это действительно негативно сказалось на нашем развитии. Но, честно говоря, не мы в этом были виноваты. Это мировой финансовый, а потом и экономический кризис, который пришёл извне", - отметил Путин.

Ещё одна переменная, которая влияет на экономику нашей страны - цена на нефть. За последние 5 лет стоимость барреля на мировом рынке снизилась почти вдвое. А вместе с ней затормозились и темпы экономического развития, хотя и не критично. Число тех, чьи доходы сегодня ниже прожиточного минимума, выросло на десятую долю процента. Но нельзя забывать, напоминает Путин, что за этой десятой кроются судьбы 140 тысяч конкретных людей.

Ванденко: А персональную ответственность кто-то несёт за то, что доходы снижаются, то, что количество бедных опять растёт? Вот последние цифры — опять подросло.

Путин: Есть и объективные обстоятельства, понимаете. Что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке. Пока всё у нас росло, нефть-то была 100 и больше долларов за баррель. А сейчас 60. Разница есть? В 2 раза почти. Поэтому мы и вышли на эти национальные проекты с тем, чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе.

Конкретные результаты уже есть. За последние 20 лет уровень инфляции в России упал с 36% до 3%. Та статистика, которую можно увидеть не только в отчётах правительства, но и на ценниках в магазинах. Однако снижая инфляцию, необходимо и поднимать доходы населения. Другой вопрос, что происходит это не за один день.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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