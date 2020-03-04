США подводят итоги "супервторника"

Кто выбыл из гонки?

Праймериз состоялись в 14 штатах. Подсчет голосов ещё идет, но фаворит от республиканской партии уже определился. Как и ожидалось, им стал Дональд Трамп. Главная интрига для американцев: кто представит демократов на выборах президента? На данный момент за лидерство борются Джо Байден и Берни Сандерс.

Очевидного фаворита "супервторника" Джо Байдена встречают овациями. На сцену в Лос-Анджелесе он поднимается с сестрой и супругой. При Бараке Обаме Джилл Байден была второй леди Америки. И сейчас выпал шанс стать первой. Из всех кандидатов от Демократической партии у Байдена самый внушительный опыт: 36 лет в сенате и восемь – на посту вице-президента. Да, он не молод – ему 77. Но он не курит, не пьёт, занимается спортом. И уже доказал, что способен на многое: ещё на прошлой неделе его считали аутсайдером политической гонки. Теперь же лидирует, как минимум, в девяти из 14 штатов, праймериз в которых проходят в один день. Позиции Байдена укрепили голоса, которые отдал ему сошедший с дистанции Пит Буттиджич. Поддерживают его и афроамериканцы. Избирателям импонирует спокойный безэмоциональный подход Байдена к политике, передает "ТВ Центр".

Если первую крайность, по мнению американцев, демонстрирует экспрессивный Дональд Трамп, то вторую – сенатор Берни Сандерс. Его поддерживает молодёжь – он за списание долгов за обучение и бесплатную медицину. Но демократическая элита Сандерса опасается – из-за призывов ввести суперналоги для богатых. До вчерашнего дня он был фаворитом демократической гонки. Теперь – на второй позиции. Но есть шансы, что именно Сандерс победит в Калифорнии – самом крупном по числу избирателей штате.

Бывший мэр Нью-Йорка вложил в свою кампанию до полумиллиарда долларов, но победил лишь в Американском Самоа. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и 38-летняя Тулси Габбард не победили нигде. А действующий президент уже выразил своё отношение к битве демократических оппонентов – итоги "супервторника" для Трампа не важны.

"Супервторник" Республиканской партии для СМИ обошелся без сюрпризов: Дональд Трамп уверенно выиграл праймериз во всех 13 штатах.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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