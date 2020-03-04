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На Украине готовятся крупные перестановки в правительстве

11:44
  • среда
  • 04 марта 2020

Кто станет новым премьером Украины?

В среду Верховная рада проводит внеочередное заседание, инициированное Владимиром Зеленским после того, как премьер Алексей Гончарук подал прошение об отставке, передает "ТВ Центр".
Зеленский посадит правительство на голодный паёк после демарша Гончарука

Его преемником может стать Денис Шмыгаль, который до этого занимал пост министра развития общин и территорий Украины. Кандидатуру предложил Владимир Зеленский. По поводу остальных членов правительства понимания у депутатов пока нет.

По некоторым данным, свои посты потеряют министры экономики, финансов, здравоохранения, образования. Новые назначения ждет и оборонное ведомство. Кроме того, должности может лишиться генпрокурор, которому собираются выразить недоверие ряд депутатов. А вот руководство МВД и Минюста, вероятнее всего, останется без изменений.

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