Делегация политиков из Сицилии прибыла в Крым

Что заинтересовало итальянцев?

Представительная делегация политиков из Сицилии впервые прибыла в Крым. Главная цель визита - наладить прямое сотрудничество между регионами. Одна из самых привлекательных сфер - туризм. Но иностранцы приезжают на полуостров не только отдохнуть. Предприниматели со всего мира открывают своё дело именно там. Почему?

Итальянцы с таким статусом в Крыму впервые. Вопреки желанию больших политиков западных стран изолировать полуостров, государственные служащие сицилийских муниципалитетов, в том числе два мэра, готовы наладить прямое сотрудничество между регионами, передает "ТВ Центр".

"В основном нас интересует туристическая сфера и коллеги обсуждают возможность перелетов для туристов из Италии напрямую. Мы могли бы помочь вам своим опытом. Если вы были на Сицилии, то видели, как красиво все организовано на нашем острове", - рассказал мэр муниципалитета Фондакелли-Фантина Петтинато Марко Антонио.

Санта-Тереза-ди-Риво, например, напоминает курорты южного берега Крыма. А Фондачелли Фантина – словно деревушка Лучистое у подножия горы Демерджи. Регионы похожи – а значит и возможности одинаковые.

"Мы сделали этот шаг – приехали сюда, чтобы своими собственными глазами убедиться, в каких сферах мы могли бы сотрудничать. В первую очередь, это, конечно, туризм, но это может быть и аграрный комплекс, и промышленность", - отметил мэр муниципалитета Санта-Тереза-ди-Рива Ло Джудиче Данило.

Иностранные предприниматели уже не первый год занимаются сельским хозяйством в Крыму. Вилли Мартинс переехал из Германии 15 лет назад. Выращивает пшеницу, ячмень, лен, горох, подсолнечник, разводит овец и коз.

Вилли Мартинс объясняет – в Крыму есть все условия, чтобы получить молоко высокого качества - климат, солнце, экологически чистый корм. А вот удои у местных коз небольшие – до двух литров в сутки. Пришлось заняться селекцией.

Сейчас на ферме уже четвертое поколение коз. Каждая дает до 4 литров молока в сутки. Разведение такого подвида крымско-немецких коз теперь планируют использовать и в овцеводстве. Например, эти большие бараны получились благодаря скрещиванию с немецкой породой мериноландшафт. Также сюда привезут голландскую породу, чтобы получать большие удои овечьего молока.

Роберто Лелли, как никто другой, знает цену качественным продуктам. 11 лет назад он начал производить в Севастополе итальянское мороженое. А сейчас открыл кафе. Равиоли, лазанья, паста, спагетти с пармезаном, моцареллой и томатами – все как в родном Риме. Муку из твердых сортов пшеницы приходится везти из Италии, все остальные продукты - крымские.

В Крыму сейчас зарегистрировано более 3 тысяч компаний и предпринимателей из 60 стран. Санкции для многих оказались лишь защитой от конкуренции с крупными международными холдингами. А российские субсидии помогают быстрыми темпами нарастить объемы производства. Туризм, виноделие, гостиничный бизнес, энергетика – перспективы заманчивые и безграничные.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Республика Крым.

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