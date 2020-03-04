Елена Валюшкина вывела в свет 17-летнюю дочь

Они пришли на кинопремьеру

Актриса Елена Валюшкина и ее дочь Мария посетили премьеру фильма "Отель Белград", которая состоялась в кинотеатре "Октябрь".

Елена Валюшкина и ее дочь появились на красной дорожке, держась за руки. Они обнялись и улыбнулись, позируя перед фотографами.

Заслуженная артистка России пришла на мероприятие в юбке и пиджаке коричневого цвета. Ее шею укрывал платок. По словам очевидцев, Валюшкина казалась отдохнувшей и помолодевшей. Звезда намекнула, что она так свежо выглядит после косметических процедур.

Журналисты заметили, что Мария, которая пришла на кинопремьеру в джинсах и блузке в горошек, выросла копией матери. У них одинаковые глаза, носы, губы. "Похожа, говорите? Дочь на маму? Вот удивительные дела", - цитирует Валюшкину 7days.ru.

Напомним, Елена Валюшкина была замужем дважды. Вторым ее мужем стал актер Александр Яцко. Они развелись после 20 лет совместной жизни. В 1997 году у них родился сын Василий, а в 2003 году - дочь Мария.

Валюшкина сыграла в таких фильмах и сериалах, как "Бабушка легкого поведения", "СуперБобровы", "Я худею", "Лондонград" и так далее.

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