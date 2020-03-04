ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Елена Валюшкина вывела в свет 17-летнюю дочь

10:49
  • среда
  • 04 марта 2020

Они пришли на кинопремьеру

Актриса Елена Валюшкина и ее дочь Мария посетили премьеру фильма "Отель Белград", которая состоялась в кинотеатре "Октябрь". 
Москва глазами звезд: актриса Валюшкина прогулялась по центру столицы

Елена Валюшкина и ее дочь появились на красной дорожке, держась за руки. Они обнялись и улыбнулись, позируя перед фотографами. 

Заслуженная артистка России пришла на мероприятие в юбке и пиджаке коричневого цвета. Ее шею укрывал платок. По словам очевидцев, Валюшкина казалась отдохнувшей и помолодевшей. Звезда намекнула, что она так свежо выглядит после косметических процедур.  

Журналисты заметили, что Мария, которая пришла на кинопремьеру в джинсах и блузке в горошек, выросла копией матери. У них одинаковые глаза, носы, губы. "Похожа, говорите? Дочь на маму? Вот удивительные дела", - цитирует Валюшкину 7days.ru.  

 

Напомним, Елена Валюшкина была замужем дважды. Вторым ее мужем стал актер Александр Яцко. Они развелись после 20 лет совместной жизни. В 1997 году у них родился сын Василий, а в 2003 году - дочь Мария. 

Валюшкина сыграла в таких фильмах и сериалах, как "Бабушка легкого поведения", "СуперБобровы", "Я худею", "Лондонград" и так далее. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актриса Елена Валюшкина
Актриса Елена Валюшкина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.