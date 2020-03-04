Созданные столичными компаниями фильмы покажут в 35 странах

Бренд Created in Moscow оценили на кинорынке в Берлине

В Берлине прошел один из крупнейших кинорынков Европы European Film Market, в рамках которого свою продукцию под единым брендом Created in Moscow представили 17 столичных компаний. По итогам форума, созданные в России фильмы, телепроекты и анимацию презентуют более чем в 35 странах.

"Представители столичных компаний провели более 400 встреч с потенциальными зарубежными покупателями и деловыми партнерами. Их итогом стал целый ряд соглашений", — сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.

Всего на European Film Market были представлены более 50 проектов, разработанные 25 ведущими российскими производителями и дистрибьюторами контента. Их можно было увидеть на стендах, созданных Московским экспортным центром и национальным информационным и консультационным центром "Роскино".

Как отметила Сергунина, продукцию из России представят на главных международных кинорынках в Бразилии, Германии, Мексике, США и Франции. Кроме того, спецэффектами и компьютерной графикой, которую делают московские компании, заинтересовались европейские продюсеры.

В целом итоги участия Москвы в European Film Market подтверждают высокую конкурентоспособность отечественного кино, а также телевизионной и анимационной продукции.

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