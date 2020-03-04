Блогер Диденко назвала подарком трагическую смерть мужа 29 февраля

Ей никогда не было так больно, как сейчас

Блогер Екатерина Диденко рассказала о последних подарках от своего мужа, который погиб в столичном банном комплексе.

Диденко занята хлопотами, связанными с похоронами супруга. При этом она постоянно выкладывает в Instagram фото с мужем и пишет о произошедшей трагедии. Таким образом, по словам Диденко, она пытается справиться со стрессом. Психолог посоветовал ей общаться с людьми и не замыкаться в своем горе.

Блогер рассказала, что в скором времени ей доставят подарок, который муж заказал для нее. Валентин не успел полностью оплатить покупку. "Я расплатилась за него и очень жду доставку. Ведь это последний его подарок", - сообщила Екатерина Диденко.

"Еще 1 подарок мне сделал мой муж - он умер не в день моего рождения, а 29 февраля в 1:00. Он дотянул, я верю, специально, чтоб мне было морально легче", - написала женщина.

Диденко призналась, что ей никогда не было так больно, как сейчас. Она не думала, что когда-либо станет вдовой. Она мечтала нянчить с мужем внуков. Блогер убеждает себя жить дальше, ведь ей предстоит в одиночку воспитывать двух детей.

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Напомним, 28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем и друзьями отмечала день рождения. Вечеринка проходила в банном комплексе. Валентин высыпал в бассейн около 25 килограммов сухого льда. При взаимодействии с водой лед выделил углекислый газ. Несколько человек прыгнули в бассейн. В результате трое погибли, еще семеро получили химические ожоги дыхательных путей.

Валентин помогал жене вести ее блог, посвященный лекарствам. Диденко называет себя "аптечным ревизорро" и утверждает, что благодаря ей подписчики экономят при походе в аптеку.

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