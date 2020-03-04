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Как похудеть с помощью силы мысли

12:05
  • среда
  • 04 марта 2020

Мозг может стать союзником в борьбе с ожирением

Ученые обратили внимание на взаимосвязь между умственной деятельностью и весом человека. По одной из версий, чем больше человек думает, тем быстрее он худеет. 
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Исследователи обнаружили, что обычно шахматисты сжигают около 100 килокалорий в час во время соревнований. В редких случаях они теряют несколько килограммов во время изматывающей партии. Выходит, шахматисты худеют, не вставая со стула. По словам ученых, игроки лишаются калорий из-за стресса (у них учащаются сердцебиение и дыхание) и из-за напряженной умственной работы.

Подсчитано, что мозгу взрослого человека требуется около 20% энергии, которую вырабатывает организм. У детей этот показатель выше - до 60%. Это обстоятельство объясняет, почему многие дети сильно худеют в возрасте пяти-шести лет. Чем больше человек "шевелит мозгами", тем больше энергии он тратит, полагают исследователи. 

Как пишет РИА Новости, канадские ученые проанализировали состояние 14 добровольцев. Некоторые из них выполняли задания на память и внимание, а другие отдыхали. Выяснилось, что испытуемые, занимавшиеся умственной деятельностью, сожгли на 200-250 килокалорий больше, чем отдыхавшие. 

Этот и многие другие эксперименты наводят ученых на мысль о том, что люди могут бороться с ожирением, напрягая извилины.

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