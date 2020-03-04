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Довлатова показала похорошевшего Корчевникова

12:35
  • среда
  • 04 марта 2020

Фанаты в восторге от его внешности

Телеведущая и актриса Алла Довлатова выложила в Instagram фотографии с коллегой Борисом Корчевниковым. Поклонники заметили, что шоумен стал отлично выглядеть в последнее время. 
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Довлатова рассказала Корчевникову о своей работе и об отношениях с мужчинами. Разговор получился душевным и откровенным. Возможно, потому что Алла и Борис хорошо знакомы. 

Довлатова опубликовала два снимка с коллегой. На одном фото Довлатова держит букет, а на другом она прижимается к Корчевникову.  

В последние недели поклонники замечают, что Борис Корчевников выглядит посвежевшим и отдохнувшим. Он похорошел и похудел, а взгляд стал не таким грустным, как раньше. Как будто в жизни телеведущего наступила светлая полоса, что благотворно отразилось на его лице. 

Фанаты не перестают хвалить Корчевникова за доброту, интеллигентность, тактичность и мудрость. По их мнению, он самый человечный из всех шоуменов в России. 

- Вы стали выглядеть намного лучше! Радует, - пишут ему в Сети. 

- Борис, какой же вы очаровательный. 

- Глаза какие... чистые. 

- Вы чудо!

- Какой ты красивый, Борис.  

- Лучший телеведущий. 

- Борис, какой же вы мудрый и человечный.

В декабре прошлого года Борис Корчевников, у которого несколько лет назад обнаружили доброкачественную опухоль, выразил надежду на то, что ему удастся поправить здоровье и чаще заниматься спортом. "До недавней болезни мог отжаться сто раз", - говорил шоумен.

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