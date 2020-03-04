Песков рассказал о мерах по защите Путина от коронавируса

Все необходимое делается

В Кремле рассказали, какие меры принимаются для защиты российского лидера Владимира Путина от коронавируса. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, делается все необходимое.

"На самом деле, дело идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане Российской Федерации", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, вспышка неизвестного заболевания произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Инфекция стремительно распространилась по всем континентам. Накануне посольство нашей страны подтвердило информацию о россиянах, которые заразились коронавирусом в ОАЭ. Они контактировали с заболевшими велогонщиками из Италии.

Ранее стало известно, что из-за эпидемии президент Франции Эммануэль Макрон отменил несколько поездок и встреч. Кроме того, он отказался от рукопожатий.

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