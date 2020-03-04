ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Александр Феклистов прояснил ситуацию с отъездом актеров со съемок "Сватов"

13:26
  • среда
  • 04 марта 2020

Неужели сериал закрыли?

Актер Александр Феклистов, играющий ученого Александра Берковича в "Сватах", прокомментировал информацию о проблемах, которые якобы возникли у популярного сериала.
Добронравов объяснил уход Васильева из "Сватов"

Актеры Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Олеся Железняк и другие звезды сериала "Сваты" уехали из деревни Дуличи в Белоруссии, где проходили съемки седьмого сезона. Они снимали сцены в доме семьи Празецких, которые подружились с артистами. Съемочная группа оставила у них реквизит и технику, чтобы летом вернуться к работе. 

Актеры так оперативно покинули место съемок, что возник слух о закрытии сериала. Якобы телезрители рискуют не увидеть новый сезон любимого ситкома.

Александр Феклистов опроверг тревожные слухи. "Да, мы снимаем. Нет, не сейчас, но вот снимали зимнюю натуру и будем продолжать летом. Нет, проблем нет. Все хорошо, все в порядке", - сказал он РИА ФАН.

Видео: Федор Добронравов в программе "Приглашает Борис Ноткин"

Ранее актер Федор Добронравов заявил, что между всеми участниками проекта возникла крепкая дружба. Добронравова расстраивают слухи о конфликтах на съемочной площадке и о проблемах у создателей телехита. Артист выразил надежду на то, что сериал "Сваты" продлят на восьмой сезон.

Напомним, съемки седьмого сезона "Сватов" начались в 2017 году. Их приостановили после того, как киевские власти закрыли Добронравову въезд на украинскую территорию, а также запретили показывать сериал на местном телевидении. В марте 2019 года запрет на показ сняли. Съемки ситкома начались 28 января под Минском. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Александр Феклистов в сериале "Сваты"
Александр Феклистов в сериале "Сваты"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.