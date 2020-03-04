Александр Феклистов прояснил ситуацию с отъездом актеров со съемок "Сватов"

Неужели сериал закрыли?

Актер Александр Феклистов, играющий ученого Александра Берковича в "Сватах", прокомментировал информацию о проблемах, которые якобы возникли у популярного сериала.

Актеры Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Олеся Железняк и другие звезды сериала "Сваты" уехали из деревни Дуличи в Белоруссии, где проходили съемки седьмого сезона. Они снимали сцены в доме семьи Празецких, которые подружились с артистами. Съемочная группа оставила у них реквизит и технику, чтобы летом вернуться к работе.

Актеры так оперативно покинули место съемок, что возник слух о закрытии сериала. Якобы телезрители рискуют не увидеть новый сезон любимого ситкома.

Александр Феклистов опроверг тревожные слухи. "Да, мы снимаем. Нет, не сейчас, но вот снимали зимнюю натуру и будем продолжать летом. Нет, проблем нет. Все хорошо, все в порядке", - сказал он РИА ФАН.

Видео: Федор Добронравов в программе "Приглашает Борис Ноткин"

Ранее актер Федор Добронравов заявил, что между всеми участниками проекта возникла крепкая дружба. Добронравова расстраивают слухи о конфликтах на съемочной площадке и о проблемах у создателей телехита. Артист выразил надежду на то, что сериал "Сваты" продлят на восьмой сезон.

Напомним, съемки седьмого сезона "Сватов" начались в 2017 году. Их приостановили после того, как киевские власти закрыли Добронравову въезд на украинскую территорию, а также запретили показывать сериал на местном телевидении. В марте 2019 года запрет на показ сняли. Съемки ситкома начались 28 января под Минском.

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