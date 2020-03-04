ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал, откуда идут вбросы по коронавирусу

14:31
  • среда
  • 04 марта 2020

Президент призвал наладить информационную работу по предоставлению россиянам достоверных данных

В российское законодательство могут быть внесены поправки для возможности на три месяца ограничить цены на лекарственные препараты. С такой просьбой к Владимиру Путину обратилась вице-премьер Татьяна Голикова, передает "ТВ Центр".
Песков рассказал о мерах по защите Путина от коронавируса

Инициатива связана с мировым распространением коронавируса - именно с этой темы глава государства начал сегодняшнее совещание с членами правительства. Президенту доложили - российские специалисты стараются как можно скорее разработать вакцину против инфекции.

Татьяна Голикова напомнила - в нашей стране выявлено три случая заболевания. А вот информация о большом количестве заболевших является вбросом. Владимир Путин потребовал принять необходимые меры по информированию населения.

"Что касается этих вбросов информационных. ФСБ докладывает, что, в основном, они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда, цель понятна - посеять панику среди населения. Противопоставить можно только одно - своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны. Ничего, слава Богу, пока у нас критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации, я прошу вот эту информационную работу наладить", - отметил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин на заседании правительства
Владимир Путин на заседании правительства
Противовирусные мероприятия в аэропорту
Противовирусные мероприятия в аэропорту
Противовирусные мероприятия в школе
Противовирусные мероприятия в школе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.