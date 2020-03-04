Путин рассказал, откуда идут вбросы по коронавирусу

Президент призвал наладить информационную работу по предоставлению россиянам достоверных данных

В российское законодательство могут быть внесены поправки для возможности на три месяца ограничить цены на лекарственные препараты. С такой просьбой к Владимиру Путину обратилась вице-премьер Татьяна Голикова, передает "ТВ Центр".

Инициатива связана с мировым распространением коронавируса - именно с этой темы глава государства начал сегодняшнее совещание с членами правительства. Президенту доложили - российские специалисты стараются как можно скорее разработать вакцину против инфекции.

Татьяна Голикова напомнила - в нашей стране выявлено три случая заболевания. А вот информация о большом количестве заболевших является вбросом. Владимир Путин потребовал принять необходимые меры по информированию населения.

"Что касается этих вбросов информационных. ФСБ докладывает, что, в основном, они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда, цель понятна - посеять панику среди населения. Противопоставить можно только одно - своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны. Ничего, слава Богу, пока у нас критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации, я прошу вот эту информационную работу наладить", - отметил Путин.

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