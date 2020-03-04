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В Москве обсудили развитие Рунета

14:53
  • среда
  • 04 марта 2020

Встреча прошла в Доме журналистов

"Российский интернет и динамика его развития" - под таким названием в среду в Москве в Доме журналистов состоялся круглый стол, сообщает "ТВ Центр".

Участники рассказали об исследованиях, которые опубликуют в ежегодном аналитическом отчёте о состоянии и тенденциях Рунета, подготовка которого сейчас идёт.

В докладе представят данные сразу в нескольких направлениях. К примеру, "Рунет и государство", "Кибербезопасность", "Образование и кадры". Опубликуют результаты исследования в сфере системы IT предпринимательства, и о том, какой вклад, в целом, вносит отрасль в экономику России.

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