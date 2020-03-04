В Москве обсудили развитие Рунета

Встреча прошла в Доме журналистов
"Российский интернет и динамика его развития" - под таким названием в среду в Москве в Доме журналистов состоялся круглый стол, сообщает "ТВ Центр".
Участники рассказали об исследованиях, которые опубликуют в ежегодном аналитическом отчёте о состоянии и тенденциях Рунета, подготовка которого сейчас идёт.
В докладе представят данные сразу в нескольких направлениях. К примеру, "Рунет и государство", "Кибербезопасность", "Образование и кадры". Опубликуют результаты исследования в сфере системы IT предпринимательства, и о том, какой вклад, в целом, вносит отрасль в экономику России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"