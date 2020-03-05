В Москве открылась выставка художников в поддержку людей с редкими заболеваниями

Стартовал выставочный проект "Такеда. ART/HELP. Правило исключительности"

С работами молодых художников из России, Италии и Нигерии можно ознакомиться в выставочном зале фонда культуры "Екатерина". Там представлено 50 произведений самых разных жанров, посвященных одной теме – поддержке диагностики и лечения редких заболеваний.

За каждой картиной - человеческая история. История победы над обстоятельствами и болезнью. На выставке "Такеда. ART/HELP. Правило исключительности" - работы российских и зарубежных художников, объединенных общей темой – поддержки пациентов с редкими заболеваниями. Инициатором проекта выступила фармацевтическая компания "Такеда".

"Компания "Такеда" занимает лидирующие позиции в лечении пациентов с редкими заболеваниями. Мы также являемся серьезным партнером государства и инвестором в фармацевтическую промышленность. И стараемся сделать все, чтобы наши препараты были доступны для пациентов. Поэтому проводим их локализацию на нашем заводе в Ярославле и на других партнерских площадках. Редкие заболевания - это говорящее название, потому что они встречаются очень редко. Примерно 10 заболевших на сто тысяч населения. Что означает - более миллиона человек в нашей стране теоретически могут иметь данное заболевание", - рассказала президент компании "Такеда Россия" Елена Карташева.

Организаторы выставки уверены – наше внимание очень важно людям с редкими заболеваниями. Жанры работ - самые разные. Живопись, графика, видео-арт и инсталляции. В одном из залов через деревянные акушерские стетоскопы можно послушать о мечтах пациентов с редкими заболеваниями. Посетить выставку "Такеда. ART HELP. Правило исключительности" можно до 15 марта в выставочном зале "Екатерина". Вход - свободный.

Юлия Стёпина, Дмитрий Иванов, "ТВ Центр".

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