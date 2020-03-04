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В квартире города Пушкино трое детей отравились газом

14:59
  • среда
  • 04 марта 2020

Сейчас на месте работают коммунальщики

ЧП в подмосковном Пушкине. Пять человек, из них трое детей, оказались в больнице в результате отравления бытовым газом в многоквартирном доме. Неприятный запах в своей квартире они почувствовали накануне вечером. Как пострадавшие чувствует себя сейчас и что стало причиной происшествия?

Сначала они и не поняли, что происходит. Две женщины и трое детей, одному из которых всего месяц, вдруг почувствовали себя плохо. Подумали - может, погода, давление.

Когда позвонили по номеру 112, там и сказали - возможно - это газ, вы просто его не чувствуете. Открыли все окна, дверь, сообщили в газовую службу, передает "ТВ Центр". Аварийная бригада утечку ликвидировала - перекрыли стояк. А пострадавших детей и взрослых скорая помощь увезла в городскую больницу - им стало совсем плохо. Ночь провели там. Сегодня все почувствовали себя лучше. Выписались. Но главная проблема пока не решена. Возвращаться, по сути, некуда. Наталья говорит - этот старый четырехэтажный дом давным-давно требует капитального ремонта. Страшно находиться и в подъезде, и в квартирах. И не только из-за газа. Трубы прогнили все.

Газ пока отключили во всем подъезде. Сотрудники аварийной службы и в среду продолжили работу. В управляющей компании объясняют - в самой квартире были нарушения, которые сейчас стараются устранить.

Никаких сроков - когда газ подключат снова - в управляющей компании не называют. Сделают это только после устранения всех нарушений.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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