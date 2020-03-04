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Москвичкам рассказали, как бесплатно проехать на транспорте 8 марта

15:12
  • среда
  • 04 марта 2020

Билет не нужно прикладывать к валидатору

Стало известно, как жительницы Москвы и Подмосковья 8 марта смогут воспользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте. О таком подарке представительницам прекрасного пола накануне рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В наземном транспорте просто не надо будет прикладывать проездной билет или социальную карту к валидатору, контролёр не оштрафует, а, наоборот, поздравит с праздником. На пригородных железнодорожных станциях на Московском центральном кольце и монорельсе турникеты для дам будут открывать сотрудники. По такому же принципу 8 марта будет работать и московский метрополитен.

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