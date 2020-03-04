"Последняя деревня в Москве": как возник поселок "Сокол"

Какие проблемы и преимущеста есть у его жителей

Посёлок "Сокол" в этом месяце отмечает свой 97-й день рождения. Он живёт своей особой жизнью в центре большого города. Деревянные дома с садами стоят в окружении многоэтажек и шумных магистралей - рядом с двумя станциями метро. Появился этот посёлок благодаря идее по созданию "города-сада". И сначала должен был располагаться в Сокольниках - отсюда и название.

"Последняя деревня в Москве" - так называют знаменитый поселок "Сокол". В середине 20-х годов прошлого века - окраина столицы. Прадедушка и прабабушка Алексея Силина, приехав сюда из Воронежской области, купили последний свободный дом. 600 червонцев - такой была плата за членство в первом московском кооперативном поселке, передает "ТВ Центр".

Сейчас в доме на улице Врубеля живет уже шестое поколение этой семьи. Первый капитальный ремонт сделали совсем недавно. Обрушившуюся печку восстанавливать не стали. Но декоративные изразцы оставили. Как и одну из кирпичных стен, обнаруженных под слоем штукатурки. Необычное помещение для среднестатистического москвича - погреб. Ему даже ремонт не потребовался.

Сначала улицы имели скучные прозаичные названия - Большая, Школьная, Вокзальная. Идея переименовать их пришла в голову жившему здесь художнику Павлинову. Так появились улицы Левитана, Брюллова, Шишкина, Поленова... А заодно и второе, неофициальное название - "поселок художников". Но никакого отношения к жителям оно не имеет - здесь были дома ученых, технической интеллигенции, железнодорожников и рабочих крупных заводов.

Знаменитые архитекторы использовали нелинейный принцип игры с пространством. Улицы здесь очень хитрые. Кажется, что ты идешь направо, а потом сам не заметишь, как повернешь налево. Говорят, такой же способ применили и в парке Зарядье.

Здесь можно гулять часами и даже заблудиться, говорят москвоведы, которые часто водят сюда экскурсии. Ведь рассказать есть о чем. Посёлок "Сокол" задумывался как первый "город-сад" в России на основе утопической идеи английского философа Эбензера. Хоть задумка и не растиражировалась, но зато дала некоторые преимущества тем, кто живет здесь.

Но преимущества оборачиваются и некоторыми ограничениями. В 1979 году поселок признали памятником градостроительства. Поэтому ремонтировать дома не так-то просто.

Приходится соблюдать и внутренние правила. Например, забор должен быть высотой метр шестьдесят и обязательно зеленого цвета. Это условие соблюдают далеко не все жители поселка. Но, тем не менее, дух "города-сада" на 20 гектарах поселка все еще ощущается - несмотря на выросшие вокруг многоэтажки.

Сегодня стать членом кооператива "города-сада" гораздо сложнее, чем 100 лет назад. Недвижимость продается редко. И по цене, которая не сравнима с изначальной. Дом площадью в 110 квадратных метров, к примеру, риелторы предлагают за 190 миллионов рублей. Если перевести в золото, то это 59 килограммов. В начале прошлого века стать собственником дома можно было, имея всего лишь 2 килограмма.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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