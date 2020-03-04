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У пингвинов Гумбольдта в Московском зоопарке появились птенцы

15:58
  • среда
  • 04 марта 2020

Этот вид очень редкий

В Московском зоопарке у пяти пар пингвинов появились птенцы. Теперь в столице обитает самая большая в стране колония пингвинов Гумбольдта. 35 особей - вместе с пополнением, передает "ТВ Центр".

Пока малыши почти весь день проводят в гнёздах, сооружённых из камней. И успешно маскируются под их цвет благодаря  серому пуху. Родители по очереди приносят птенцам рыбу. А они лишь иногда выходят наружу, чтобы посмотреть на окружающий мир.

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