У пингвинов Гумбольдта в Московском зоопарке появились птенцы

Этот вид очень редкий

В Московском зоопарке у пяти пар пингвинов появились птенцы. Теперь в столице обитает самая большая в стране колония пингвинов Гумбольдта. 35 особей - вместе с пополнением, передает "ТВ Центр".

Пока малыши почти весь день проводят в гнёздах, сооружённых из камней. И успешно маскируются под их цвет благодаря серому пуху. Родители по очереди приносят птенцам рыбу. А они лишь иногда выходят наружу, чтобы посмотреть на окружающий мир.

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