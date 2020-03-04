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Ученые НАСА объяснили природу странной дыры на Марсе

13:49
  • среда
  • 04 марта 2020

Ее рассматривают в качестве возможной стоянки для космических кораблей

Ученые НАСА объяснили происхождение необычного отверстия на поверхности Марса. Дыру диаметром около 35 метров обнаружили на западном склоне Горы Павлина.
Загадочную аномалию зафиксировали в атмосфере Марса

Специалисты изучили снимки загадочного отверстия, полученные в 2011 году с помощью аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Они пришли к выводу, что в кадр попало одно из боковых жерл вулкана, окруженное потоками лавы. По версии ученых, сейчас глубина жерла составляет 28 метров, а до извержения вулкана она достигала 90 метров. 

По словам экспертов, пространство внутри жерла защищено от жесткого излучения. Не исключено, что там можно найти следы жизни, существовавшей на Красной планете. 

Кроме того, полость на Горе Павлина в перспективе может стать укрытием для космических кораблей, автоматических аппаратов и астронавтов, говорится на сайте НАСА.

Видео: На Марсе обнаружили живые организмы

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