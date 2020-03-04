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Поправки в бюджет приняты Госдумой в первом чтении

14:46
  • среда
  • 04 марта 2020

Какие изменения вносятся?

В среду Госдума в первом чтении приняла поправки в федеральный бюджет. Изменения вносятся на ближайшие три года, начиная с текущего, передает "ТВ Центр".

Для реализации задач социальной сферы, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, будет выделено 4 с половиной триллиона рублей. Средства пойдут на выплаты материнского капитала. Это около 500 тысяч за первого ребенка.

Кроме того, предоставят средства семьям с детьми от 3 до 7 лет, чей доход ниже прожиточного минимума. Также в бюджете предусмотрены средства на модернизацию первичного звена здравоохранения. Отдельно коснулись темы дефицита бюджета в регионах.

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