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Боевики попытались применить химоружие в Идлибе

14:44
  • среда
  • 04 марта 2020

Ситуация в регионе обострилась

В сирийском Идлибе террористы предприняли неудачную попытку провокации с использованием химического оружия. Об этом сообщает российский Центр по примирению. Соответствующие доказательства в Минобороны обещают опубликовать уже в ближайшее время, передает "ТВ Центр".
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

По данным наших военных, операцию боевики планировали в понедельник в городе Серакаб, чтобы не допустить продвижения правительственной армии. Группа радикалов численностью до 15 человек рассчитывала взорвать боеприпасы вместе с ёмкостями, которые наполнены отравляющими веществами. Однако из-за отсутствия необходимого опыта допустили утечку жидкости, в результате чего получили сильные химические отравления.

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