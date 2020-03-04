Боевики попытались применить химоружие в Идлибе

Ситуация в регионе обострилась

В сирийском Идлибе террористы предприняли неудачную попытку провокации с использованием химического оружия. Об этом сообщает российский Центр по примирению. Соответствующие доказательства в Минобороны обещают опубликовать уже в ближайшее время, передает "ТВ Центр".

По данным наших военных, операцию боевики планировали в понедельник в городе Серакаб, чтобы не допустить продвижения правительственной армии. Группа радикалов численностью до 15 человек рассчитывала взорвать боеприпасы вместе с ёмкостями, которые наполнены отравляющими веществами. Однако из-за отсутствия необходимого опыта допустили утечку жидкости, в результате чего получили сильные химические отравления.

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