Греф дал совет, как не остаться без работы в эпоху роботов

За ними будущее

Глава Сбербанка Герман Греф перечислил профессии, которые будут востребованы в будущем.

В первую очередь, это инженер-биомедик, инженер виртуальной реальности, нейроинформатик, инженера-робототехник, наноинженер, проектировщик нейроинтерфейсов, специалист по применению искусственного интеллекта в медицине и другие профессии, передает "Газета.Ru".

"Владеть технологией искусственного интеллекта должен каждый человек, чем бы он не занимался. Простые специальности с помощью искусственного интеллекта скоро будут исключены из списка профессий", – отметил Греф на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект".

Ранее специалисты компании HeadHunter назвали самые востребованные профессии в России на ближайшие 10 лет. Это биоинженер, биофармаколог, биоинформатик, проектировщик умной среды, специалист по робототехнике, по кибербезопасности, по альтернативной энергетике, нейропсихолог, программист-разработчик, инженер-проектировщик, инженер 3D-печати, архитектор и дизайнер виртуальной реальности.

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