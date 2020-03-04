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Многодетная мама Глафира Тарханова примерила свадебный образ

14:56
  • среда
  • 04 марта 2020

Завершение съемок она сравнила со свадьбой

36-летняя актриса Глафира Тарханова, которая воспитывает четверых детей от актера Алексея Фадеева, выложила в Instagram серию фотографий в свадебном образе. 
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Тарханова завершает работу над третьей и четвертой частями фильма "Синичка", где она сыграла талантливого психолога, которая помогает полиции расследовать убийства. 

"Сегодня мы услышим: "Стоп! Снято! Финал!" Это чем-то похоже на свадьбу. Мы создавали кино - с любовью. Мы хотим, чтобы у проекта было светлое долгое будущее", - написала актриса. 

По словам Тархановой, она полюбила всю съемочную группу и почувствовала себя "атаманшей" на съемочной площадке. По предварительным данным, новая часть "Синички" выйдет на экран в мае.

По случаю завершения съемок Глафира Тарханова опубликовала 10 фотографий, на которых она позирует в белом наряде, с фатой и белыми воздушными шариками. Как пишет 7days.ru, кадры в свадебном образе были сделаны на съемках "Синички". 

- Это фото для сериала? Героиня выходит замуж? - пишут в Сети. 

- Какая вы красивая. 

- Глаша, вы чудо. 

- Белый - это определенно ваш цвет, Глафира!

- Нежная.

Тарханова 14 лет живет в браке с актером Алексеем Фадеевым. Свадьбу они праздновали в компании четырех человек. Времени на подготовку у артистов было мало, поэтому, например, машины они заказывали накануне торжества. 

Тарханова и Фадеев - многодетные родители. В 2008 году у них родился Корней, в 2010 году - Ермолай, а в 2012 году - Гордей. В 2017 году актриса подарила мужу сына Никифора. Несмотря на такое количество наследников, Тарханова много работает. В частности, в прошлом году она снялась в трех сериалах и одном фильме. 

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