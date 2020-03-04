Ученые: коронавирус мутировал и стал заразнее

Произошло около 150 изменений

С начала вспышки в Китае коронавирус нового типа претерпел порядка 150 изменений.

Китайские ученые выяснили, что вирус развился в два подтипа типа L и S – первый оказался заразнее второго, журнал National Science Review. В 70% случаев встречается подтип коронавируса L. На S приходится всего 30% случаев.

Вирус подтипа L более характерен для ранних этапов вспышки в Ухане, однако он способен быстро распространяться, однако на него сильно повлияло человеческое вмешательство.

Окончательных выводов ученые пока не делают. Они хотят лучше понять ситуацию при помощи новые геномных и эпидемиологических данных.

По данным на 4 марта, в мире более 93 тысячи зараженных коронавирусом нового типа. Умерли 3 202 человека, вылечились 50 871.

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