ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые: коронавирус мутировал и стал заразнее

15:00
  • среда
  • 04 марта 2020

Произошло около 150 изменений

С начала вспышки в Китае коронавирус нового типа претерпел порядка 150 изменений.
Вирус добрался до Польши и Чили: последние данные об эпидемии коронавируса

Китайские ученые выяснили, что вирус развился в два подтипа типа L и S – первый оказался заразнее второго, журнал National Science Review. В 70% случаев встречается подтип коронавируса L. На S приходится всего 30% случаев.

Вирус подтипа L более характерен для ранних этапов вспышки в Ухане, однако он способен быстро распространяться, однако на него сильно повлияло человеческое вмешательство.

Окончательных выводов ученые пока не делают. Они хотят лучше понять ситуацию при помощи новые геномных и эпидемиологических данных.

По данным на 4 марта, в мире более 93 тысячи зараженных коронавирусом нового типа. Умерли 3 202 человека, вылечились 50 871.

Видео: Путин рассказал, откуда идут вбросы по коронавирусу

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Лаборатория в Китае
Лаборатория в Китае
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.