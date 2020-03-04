"Утро с моим любимым": дочь Урганта и ее американский бойфренд показали нежность на людях

Молодые люди не скрывают свой роман

Старшая дочь Натальи Кикнадзе, жены телеведущего Ивана Урганта, встречается с темнокожим американцем. Муса и Эрика много времени проводят вместе и не стесняются говорить о своих чувствах публично.

Муса опубликовал в Instagram короткое видео, на котором они с Эрикой танцуют на улице в лучах весеннего солнца. Молодые люди счастливо улыбаются и с обожанием смотрят друг на друга.

"Возлюбленный", - написала Эрика в комментариях к посту. Этого признания ей показалось мало. Дочь Урганта задала бойфренду нескромный вопрос: "Могу я расцеловать тебе везде?" Муса поспешил с ответом: "Каждый дюйм, малышка".

Точно такое же видео у себя в Instagram опубликовала и Эрика. "Сладкое утро с моим любимым", - подписала она ролик и серию фотографий.

- Эрика, ну до чего же вы стильная, - пишут в комментариях.

- Очень милый и весенний пост.

- Это безгранично прекрасно!

- Классная.

- Очень милые.

Мусу и Эрику объединяет любовь к моде и фотографии. Им нравится позировать перед камерой и носить модную одежду.

Эрика учится в школе Parsons в Нью-Йорке, куда ходят отпрыски многих знаменитостей. Она изучает искусство.

Напомним, от первого брака у Натальи Кикнадзе остались дочь Эрика и сын Нико, который живет с отцом в Грузии. В 2008 году у Кикнадзе и Урганта родилась дочь Нина. В 2015 году Наталья подарила телеведущему дочь Валерию. Иван считает Эрику своей дочерью, часто навещает ее в США и балует не меньше, чем родных девочек.

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