87-летнего отца Киркорова разыскивают за гонки на Lexus

Бедрос Киркоров задолжал несколько тысяч по штрафам ГИБДД
Судебные приставы разыскивают 87-летнего Бедроса Киркорова, отца певца Филиппа Киркорова, за нарушение правил дорожного движения в Московской и Новгородской областях.
Киркоров-старший должен оплатить восемь штрафов на шесть тысяч рублей за превышение скорости на своем автомобиле марки Lexus. Шесть штрафов были выписаны в Новгородской области, где Бедроса фермерское хозяйство, а еще два - в Московской.
В случае неуплаты штрафов отцу звезды российской эстрады может грозить запрет на выезд из страны, сообщает telegram-канал Mash.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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