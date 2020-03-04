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87-летнего отца Киркорова разыскивают за гонки на Lexus

15:29
  • среда
  • 04 марта 2020

Бедрос Киркоров задолжал несколько тысяч по штрафам ГИБДД

Судебные приставы разыскивают 87-летнего Бедроса Киркорова, отца певца Филиппа Киркорова, за нарушение правил дорожного движения в Московской и Новгородской областях.
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Киркоров-старший должен оплатить восемь штрафов на шесть тысяч рублей за превышение скорости на своем автомобиле марки Lexus. Шесть штрафов были выписаны в Новгородской области, где Бедроса фермерское хозяйство, а еще два - в Московской.

В случае неуплаты штрафов отцу звезды российской эстрады может грозить запрет на выезд из страны, сообщает telegram-канал Mash.

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