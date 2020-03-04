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ФСБ раскрыла ячейку террористов в Твери

15:56
  • среда
  • 04 марта 2020

Их лидер воевал в Сирии на стороне боевиков

В Твери задержали террористов, которые помогали боевикам за границей. Их лидер, как указывается в сообщении ФСБ, участвовал в боевых действиях в Сирии против правительственных сил.

В сообщении ведомства не указывается название ячейки международной террористической организации и какую именно помощь ее члены оказывали террористам за пределами России. Отмечается лишь, что они занимались "ресурсной поддержкой".

При этом не уточняется, был ли задержан лидер ячейки, передает РИА Новости. Возбуждены уголовные дела об участии в террористической организации и содействии террористам. Отдельное уголовное дело завели на тех, кто был в курсе деятельности экстремистов, но не доложил об этом силовикам.

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