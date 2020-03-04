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Не приглашенная на премию Кудрявцева сделала резкое заявление

16:08
  • среда
  • 04 марта 2020

Ее заменили на Бузову

Лера Кудрявцева прокомментировала новость о том, что Ольга Бузова заняла ее место ведущей на церемонии вручения наград "Муз-ТВ", которая состоится 5 июня. 
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Бузова будет вести церемонию вместе с Ксенией Собчак, Максимом Галкиным и Александром Реввой. 

Кудрявцева была одной из старейших ведущих этой премии. Новость о ее замене застигла телеведущую врасплох. Сложившуюся ситуацию она назвала проявлением подлости по отношению к ней, пишет kp.ru

"Когда ты узнаешь новости из СМИ, а не от своего друга, я думаю, много вопросов по тому, а есть ли вообще дружба, а?" - сказала она на видео, опубликованном в сториз Instagram. Телезвезда не уточнила, какого друга она имеет в виду.  

Кудрявцева также опубликовала кадр из мультфильма "Ну, погоди!", где волк взбирается на балкон, а заяц перерезает ему канат. 

- Це Бузова взбирается на Олимп, - пишут в Сети, пытаясь поддержать Кудрявцеву. 

- Лерчик, значит, эта премия уже не ваш уровень. 

- Лерочка, несмотря ни на что, вы самая лучшая честная, искренняя и настоящая. Без всякой фальши.

- Лера, вы лучшая, и никто и никогда Вас не заменит. 

- Такой праздник испортили. Не буду смотреть. 

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