Жителей Подмосковья предупредили о риске столкнуться с невыспавшимися медведями

Животные злы и агрессивны

В подмосковном Пушкине местные жители заметили невыспавшегося бурого медведя.

Животное заметили вошле деревни Алешкино. Экологи начали проверку. Специалисты попытаются отогнать медведя подальше от населенных пунктов в лес.

Из-за аномально теплой зимы в этом году бурые медведи в подмосковных лесах не смогли впасть в спячку. И сейчас они не только невыспавшиеся, но еще и голодные, а следовательно – агрессивные, рассказали в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее сообщалось, что из-за теплой погоды в Москве могут раньше времени проснуться клещи.

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