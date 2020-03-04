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Жителей Подмосковья предупредили о риске столкнуться с невыспавшимися медведями

16:15
  • среда
  • 04 марта 2020

Животные злы и агрессивны

В подмосковном Пушкине местные жители заметили невыспавшегося бурого медведя.
В Ярославле медведи из-за аномального тепла не могут уснуть

Животное заметили вошле деревни Алешкино. Экологи начали проверку. Специалисты попытаются отогнать медведя подальше от населенных пунктов в лес.

Из-за аномально теплой зимы в этом году бурые медведи в подмосковных лесах не смогли впасть в спячку. И сейчас они не только невыспавшиеся, но еще и голодные, а следовательно – агрессивные, рассказали в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее сообщалось, что из-за теплой погоды в Москве могут раньше времени проснуться клещи.

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