Фейки о коронавирусе внесли в реестр запрещенной информации

Роскомнадзор ограничит доступ к сайтам, которые распространяют ложь

Роскомнадзор ограничит доступ к сайтам, распространяющим фейки о коронавирусе в России. Таким образом ведомство исполняет требование Генпрокуратуры.

Как говорится на сайте надзорного ведомства, непроверенная информация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, ранее появилась во"ВКонтакте" и соцсети Facebook.

Фейки создают угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, помех функционированию или прекращения функционирования объектов розничной торговли, предупредили власти.

В пресс-службе Роскомнадзора также указали, что ведомство последовательно проводит ограничение доступа к ресурсам и вносит данные ссылки и их копии в реестр запрещенной информации.

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