Коронавирус добрался до Фарерских островов

На островах живут около 50 тысяч человек

На Фарерских островах зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Заболевший заразился во время поездки во Францию - в конце февраля мужчина приезжал в Париж на конференцию. Вернувшись домой, он почувствовал недомогание и обратился к врачам.

В настоящий момент за заболевшим наблюдают врач, его состояние в норме. Его семья находится в карантине, пишет РИА Новости.

Фареры - автономный регион, входящий в состав Дании. Острова расположены на севере Атлантического океана между Исландией и Ирландией. На 17 из 18 островов проживают около 50 тысяч человек.

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