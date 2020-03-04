Какие меры приняли в России против коронавируса

Ситуация находится под контролем

Ситуация с распространившимся в мире коронавирусом для России не является критической. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент при этом отметил, что из-за границы идут вбросы фейков с целью посеять панику среди населения. Глава государства подчеркнул: люди должны знать о реальном положении дел и призвал наладить информационную работу в этой сфере.

Отказ от рукопожатий, который сейчас практикуют некоторые европейские лидеры и даже монархи, боясь подхватить коронавирус, президент Путин, похоже, не поддержал. Перед началом совещания с правительством он привычно приветствует премьера Михаила Мишустина. Но тему распространения этой инфекции на встрече в Ново-Огарёве все равно поднимают - в числе основных.

"В мире уже 93 тысячи человек заболело. В основном, это КНР, но также и Южная Корея, и Италия, и Иран. Мы с вами договаривались, что создадим соответствующую структуру, комиссию, которая будет этим заниматься. Как в штабном режиме работать по этой теме. Как организована эта работа? И какова ситуация у нас в России на этот день?" – спросил Путин.

Ситуация находится под контролем, докладывает зампред правительства Татьяна Голикова, курирующая данный вопрос. До первого апреля продлены ограничительные меры в отношении КНР. Схожие действия Россия предприняла в отношении Ирана и Южной Кореи. С сегодняшнего дня также отменен пассажирский поезд Москва-Ницца, делавший остановки и в итальянских городах, где сейчас больше всего заболевших. В России таких по-прежнему четверо, подчеркивает Голикова. Хотя в соцсетях появились фейковые сообщения, что заразившихся в разы больше. А власти якобы скрывают информацию.

"Хочу еще раз доложить Вам, что это не соответствует действительности. Оперативный штаб, правительство России и все органы власти, которые уполномочены заниматься и по разным направлениям курировать эту ситуацию, регионы страны ведут строгую работу по профилактике проникновения на территорию России новой коронавирусной инфекции. И те данные, которые я сейчас привела, являются истинными данными, за которые мы официально отвечаем", - сказала Голикова.

"Что касается вбросов этих информационных. ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна. Посеять панику среди населения. Противопоставить этому можно только одно. Своевременную, всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны. Ничего, слава Богу, у нас критического не происходит. Но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу вот эту информационную работу наладить", - заявил Путин.

Помимо этого, государство продолжит осуществлять контроль за ценами на лекарства и средства защиты, а также ускорит разработку вакцины против коронавируса. Ускорить работу президент попросил и по другим направлениям. Речь, в частности, идёт о реализации масштабного плана по модернизации и расширении магистральной инфраструктуры. В нем активно участвуют и различные инвесторы, взаимодействие с которыми будет более прагматичным.

Подробности смотрите в репортаже Александра Панюшкина.

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