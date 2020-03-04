Новак поздоровался с генсеком ОПЕК с помощью ноги (видео)

Тем временем в США начали здороваться локтями

Все регионы России обеспечены двухнедельным неснижаемым запасом лекарственных препаратов в связи с коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве. Также, по данным ведомства, в стране мобилизованы мощности всех инфекционных стационаров. В частности, развёрнуты более 55 тысяч коек, подготовлены свыше 12 тысяч реанимационных мест, а также сформированы резервы для пребывания людей на период карантина.

Бутерброд с сыром, геркулесовая кашка и цикорий – все для здоровья и иммунитета. С подозрением на коронавирус изолируют в больничный комплекс на Коммунарке. В соседнем боксе – москвич, Давид Беров, недавно вернувшийся из Италии. Диагноз у молодого человека подтвердился, но болезнь протекает в легкой форме.

"После возвращения из Италии с одноклубником Мега мужики Дмитрием Егоровым, я не виделся. Все те, кто боятся, что я его обнимал-целовал, можете быть спокойны!" – обратился Беров.

Быть спокойными и не поддаваться панике призывают и столичные власти. Ведь в интернете гуляет другой вирус - фейковая информация активизировалась в родительских чатах.

Заграничные пранкеры приступают к работе. Впрочем, вычислить их не так уж сложно. Сегодня стало известно о задержании ряда подозреваемых. В свою очередь, Роскомнадзор тщательно отфильтрует страницы в соцсетях с ложными новостями о коронавирусе. В городе делается все возможное, чтобы блокировать путь китайской пневмонии. В аэропортах прилетающих встречают медики, проводят полный анализ. В московской подземке пассажиров дистанционно осматривают тепловизорами. Меры приняты и в детских садах и в школах.

- По телевизору говорят, что коронавирус везде. Но лично я не знаю ни одного, кто контактировал с вирусом. Нам еще в самолете измерили температуру.

Медицинские маски, костюмы химзащиты и перчатки, а также некоторые противовирусные препараты теперь запрещено вывозить из страны. Похожие меры вводят и в соседних государствах. Это позволит избежать дефицита.

А вот корейцы маски готовы скупать за любые деньги. В их стране запасы заканчиваются. У аптек и почты - огромные очереди. Товар выдают по талонам.

- На семью на руки выдают всего по две маски, поэтому мои дети, которые каждый день ходят на работу, вынуждены после использования стирать и сушить их.

В Европе сдержать эпидемию не выходит. В Италии число умерших возросло до 79 человек. Инфицированных более 2 тысяч. Германия, Дания, Австрия, Финляндия… 28 стран встали на борьбу со смертельным вирусом. Правда, методы борьбы у каждого свои. Пока во Франции отказываются от традиционных поцелуев, заменяя этот способ приветствия похлопыванием по спине (см. видео), в США здороваются локтями. Тем временем глава Минэнерго России Александр Новак начал здороваться с помощью ноги:

Глава Минэнерго РФ Александр Новак и генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо поздоровались ногами на фоне мер безопасности из-за коронавируса. (шутят) ���� pic.twitter.com/U6RTHGhoFe — Даянат (@dayanat01) March 4, 2020

В Британии разработали настоящий боевой план по борьбе с коронавирусом. Предлагают перейти на социальное дистанцирование. Борис Джонсон заявил, что смертельная болезнь может вывести из строя пятую часть рабочей силы. Впрочем, откуда эти цифры, не уточнил. Ограничился любимым – с высокой долей вероятности.

Подробности смотрите в репортаже Елены Макаровой:

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