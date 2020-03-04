Рада одобрила отставку премьера Украины

На место Алексея Гончарука правящая партия предложила кандидатуру Дениса Шмыгаля

Верховная Рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины. На его место правящая партия предложила кандидатуру нынешнего вице-премьера Дениса Шмыгаля. Рада также рассматривает и ряд других кадровых изменений в правительстве. Выступая перед депутатами, Зеленский заявил, что, несмотря на определенные достижения правительства Алексея Гончарука, у него есть целый ряд ошибок, которые не может устраивать граждан Украины.

Его запомнят катающимся на самокате по извилистым коридорам украинской власти, ликующим со сцены на концерте неонацистской рок-группы и излишне болтливым. В начале года в беседе с коллегами Гончарук посетовал: "У президента примитивное понимание экономических процессов". Уйти в отставку тогда не получилось. Зеленский великодушно дал премьеру еще один шанс.

"Все помним обещание: "Весна придёт – посадки будут". Посадок нет, потому что сажать уже надо своих. Вместо посадок началась уборка кабмина. А за что, друзья? За правду! Гончарук сказал правду всей Украине: "У Зеленского туман в голове, он ничего не понимает в экономике". И за это его сегодня увольняют", - заявил депутат Верховной Рады Украины, фракция "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

От президента ждут эффектного выступления в стиле его экранного персонажа Голобородько. Интриги ведь не предвиделось.

"На повестке - серьезные кадровые перестановки, но президентское большинство в Раде еще накануне решило: Гончарука - в отставку! Тот, вроде как сопротивлялся и даже обратился в суд с требованием запретить Раде рассматривать этот вопрос. Документы в суд действительно поступили, только вот отправил их не Гончарук, а кто-то другой", - сказал Зеленский.

"Мы обсуждали это. Его советник утверждает, что это фейк, но информация висит на сайте административного окружного суда", - отметил депутат Верховной Рады Украины фракция "Слуга народа" Александр Дубинский.

Торопился нардеп Дубинский, как выяснилось, в офис олигарха Коломойского. Обсудить отставку старого премьера и кандидатуру нового. "Соросята" - как назвал западных протеже президент Зеленский - олигарха категорически не устраивали. Это называют одной из вероятных причин отставки Гончарука. Другое дело Денис Шмыгаль – его кандидатура уже согласована.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова.

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