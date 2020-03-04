Кейт Миддлтон в зеленом платье и с пивной кружкой впечатлила народ (фото)

Герцогиня не отказалась пропустить стаканчик
Принц Уильям и Кейт Миддлтон отведали знаменитого ирландского пива Guinness во время своего официального визита в страну.
Герцоги Кембриджские посетили музей пива в Дублине, а затем не отказались продегустировать напиток. Фотографам удалось запечатлеть Кейт в "металлизированном" зеленом платье и с бокалом пенного.
Принц Уильям признался, что побывать в знаменитом музее пива Guinness для него – мечта.
Ранее Кейт Миддлтон ужаснула рассказом о своей беременности. Она рассказала, через что ей пришлось пройти ради трех детей.
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