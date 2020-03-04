Турция обрекла Грецию на новый мигрантский кризис

Эрдоган открыл границы своей страны с Европой

Завтра в Москве пройдут переговоры лидеров России и Турции. Главы государств обсудят меры по урегулированию кризиса в сирийском Идлибе. В САР турецкие военные вновь несут очередные потери. Реджеп Тайип Эрдоган направил в зону конфликта крупную ударную группировку, попытался заручиться военной поддержкой у Соединенных штатов. Также он принял решение открыть границы своей страны с Европой для беженцев.

Со стороны Турции граница с Грецией теперь словно проходной двор, открыты шлагбаумы. Полиция и военные стоят в стороне и просто наблюдают за нескончаемым потоком беженцев, который пытается прорваться с боями на другую сторону. Люди жгут покрышки, закидывают греческих полицейских бутылками и камнями.

Турецкая сторона уверяет, что греки открывают огонь на поражение, есть раненые. Официальные Афины эту информацию категорически опровергают. Военные используют исключительно слезоточивый газ. Несмотря на постоянные столкновения и задержания тех, кому удалось прорваться, желающих попасть в Грецию меньше не становится.

"Я рад, что президент открыл двери, но Греция их не открывает. Они стреляют из оружия, кто бы ни шел, немедленно бьют. Они стреляют слезоточивым газом", - поделился Мустафа, беженец из Сирии.

"Здесь много проблем, но я ни за что не сдамся, я пойду, потому что хочу начать новую жизнь, потому что у меня есть мечта поехать в Европу с моим другом", - продолжил Хатим, беженец из Марокко.

Турецкие военные начали терпеть поражения в Сирии. Гибнут солдаты. Именно на этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл свои границы для беженцев и теперь фактически шантажирует Европу.

"Если европейские страны хотят решить проблему, они должны поддержать усилия Турции по политическим и гуманитарным вопросам в Сирии", - заявил Эрдоган.

Сирийским подразделениям удалось выбить боевиков из города Саракиб – важного транспортного узла, откуда есть быстрый доступ во все районы зоны деэскалации в Идлибе. Боевики несколько дней вели наступление, но были отброшены правительственными войсками. Отряды террористов получают поддержку от турецких военных, что нарушает все международные договоренности, заявили в Минобороны России.

"Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами. Атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних мирных населённых пунктов в Идлибе и российской авиабазы Хмеймим стали ежедневными", - отметил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Саракиб уже занят сирийскими войсками. Вместе с ними к патрулированию улиц и поддержанию порядка приступила российская военная полиция. Официальный представитель министерства обороны Турции заявил, что в ходе последних боев среди личного состава есть потери. Тем самым он по сути подтвердил слова своего российского коллеги.

"В результате атаки на наших солдат в ходе операции "Весенний щит" двое наших героических братьев по оружию стали мучениками, шесть героических братьев по оружию были ранены", - заявил официальный представитель Министерства обороны Турции.

Действия турецкой армии в Сирии союзник Анкары, Вашингтон, равно как и шантажируемая Европа, называют самообороной. И по уже отработанной методике заводят разговор о гуманитарной катастрофе и зверствах режима Ассада в провинции Идлиб. В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии отмечают, что вновь начались провокации с использованием химического оружия.

"2 марта в темное время суток группа террористов численностью до 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами. Из-за отсутствия необходимого опыта и навыков обращения с отравляющими химвеществами, террористы нарушили герметичность одной из емкостей, допустив утечку веществ рядом с собой. В результате инцидента террористы получили сильные химические отравления, так и не сумев осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию", - рассказали в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

По имеющимся данным, к инциденту имеет отношение группировка "Хайат Тахрир аш-Шам" - это поменявшая название "Джабхат ан-Нусра" (запрещенная в России террористическая организация – прим.ред.). Химическое оружие попытались использовать в густонаселенных западных районах Саракиба. Доказательства своих слов Минобороны России пообещало обнародовать в ближайшее время.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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