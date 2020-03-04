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Байден перепутал жену и сестру в победной речи

17:45
  • среда
  • 04 марта 2020

Родные женщины "подставили" политика

Бывший вице-президент США и возможный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден перепутал свою жену Джилл Трейси с сестрой Валери.

Казус произошел во время победного обращения Байдена к избирателям в Лос-Анджелесе.

"Этот день не зря называют супервторником. Кстати, это моя младшая сестра Валери. А я муж Джилл. Ой, нет, вы местами поменялись? Это моя жена, а это сестра. Они поменялись. Они подставили меня", - пошутил Байден.

Накануне в США прошел "супервторник" – в 14 штатах состоялись праймериз среди кандидатов в президенты от Демократической партии.

Байден выиграл не менее чем в восьми штатах - Техасе, Виргинии, Северной Каролине, Теннесси, Алабаме, Миннесоте, Массачусетс, Арканзасе и Оклахоме. Его соперник Берни Сандерс – только в Калифорнии, Вермонте, Колорадо и Юте.

В июле демократы выберут одного кандидата, который бросит вызов президенту-республиканцу Дональду Трампу.

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