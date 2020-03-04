Более 60% москвичей готовы оценить поправки в Конституцию онлайн

Это комфортно, удобно и экономно

Две трети москвичей готовы оценить поправки в Конституцию России через интернет. Об этом говорят данные исследования, проведенного Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР). Телефонный опрос проходил с 29 февраля по 1 марта и затронул три тысячи москвичей. Жители столицы готовы поддержать формат электронного голосования по поправкам к Конституции.

Идею дистанционного волеизъявления поддержали 60% опрошенных, готовы ей воспользоваться примерно столько же. При этом наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых людей. Так, основная группа поддержки электронного голосования - москвичи в возрасте 18-44 года (62%-68%). Вместе с этим представители молодого поколения менее охотно говорят о желании голосовать (17%-24% не планируют участия). Однако отмечается, что о конституционных поправках вообще ничего не знают в основном учащиеся, студенты, а также домохозяйки и граждане в декретном отпуске.

Исследование ИНСОМАР показывает, что об общероссийском голосовании знают 86% респондентов. Из них 56% готовы принять участие, а 34% из них обещают, что "точно придут". Заявили об отказе принять участие в голосовании всего 15%, остальные решат ближе к дате голосования.

"Самая высокая доля информированных о конституционных переменах среди жителей столицы пожилого возраста (96%). В этой же категории "60+" прекрасно знают о предложении провести электронное голосование (73%) и даже поддерживают саму идею (58%). Но высказывать свое отношение к поправкам пойдут по старинке, на участки", - следует из итогов опроса.

Сторонники дистанционного голосования приводят разнообразные аргументы: 20% москвичей называют данный вариант более комфортным, 17% привлекает экономия времени, 15% говорят об удобстве в случае различных жизненных ситуаций, 14% в целом отмечают простоту и удобство данного формата без уточнений.

Напомним, президент страны Владимир Путин 20 января внес в нижнюю палату парламента законопроект о поправке к Конституции. В частности, предлагается доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и министров правительства. Президент также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. Кроме того, закрепить приоритет Основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, прописать ряд социальных гарантий - об индексации пенсий, а также о закреплении минимального размера оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума. Поправки предлагают расширить полномочия органов местного самоуправления, повысить роль губернаторов при принятии решений на федеральном уровне и закрепить статус Госсовета.

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию планируется провести 22 апреля 2020 года. Эта дата была одобрена президентом и будет официальным оплачиваемым выходным.

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