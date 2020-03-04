Конкурент Трампа вышел из президентской гонки США

Бизнесмен отказался продолжать борьбу

Бизнесмен Майкл Блумберг решил прекратить свою президентскую кампанию и снял свою кандидатуру от Демократической партии.

Такое решение он принял после неудачи на "супервторнике". Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер по-прежнему желает победы демократам на предстоящих выборах и отдал свою голос Джо Байдену.

"Три месяца назад я вступил в президентскую гонку, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я покидаю гонку по той же причине - чтобы победить Дональда Трампа, потому что для меня ясно, что, если я останусь, достичь победы будет труднее", - заявил Блумберг.

Накануне в США прошел "супервторник" – в 14 штатах состоялись праймериз среди кандидатов в президенты от Демократической партии.

Байден выиграл не менее чем в восьми штатах - Техасе, Виргинии, Северной Каролине, Теннесси, Алабаме, Миннесоте, Массачусетс, Арканзасе и Оклахоме. Его соперник Берни Сандерс – только в Калифорнии, Вермонте, Колорадо и Юте.

В июле демократы выберут одного кандидата, который бросит вызов президенту-республиканцу Дональду Трампу.

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