Бывшего возлюбленного Джоли обвинили в изнасиловании подростка

Лауреат "Оскара" отрицает свою вину

Лауреата кинопремии "Оскар" Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. По словам канадской модели Сэры Джонсон, актер надругался над ней 35 лет назад.

Вместе со своими приятелями Хаттон пригласил девушку и ее подруг в отель. "Я нервно сидела у телевизора, когда он подсел ко мне и начал гладить мои ноги. Я понимала, что это неправильно, но в тот момент растерялась. Потом он увел меня в отдельную комнату и настоял, чтобы его друг остался и смотрел. Я сопротивлялась и говорила, что он должен остановиться, но он повторял, что мне понравится", - вспоминает Джонсон. Тогда ей было всего 14 лет.

Свое долгое молчание женщина объяснила тем, что она опасалась осуждения со стороны окружающих. Заявить о случившемся публично ее побудило движение #MeToo. При этом актер категорически отрицает слова модели. Он уверяет, что не знаком с моделью.

Ранее Джонсон связывалась со звездой и требовала 135 тысяч долларов за молчание. По словам модели, Хаттон сначала согласился заплатить ей эту сумму, но потом отказался. Теперь от актера требуют полтора миллиона долларов.

Хаттон был связан близкими отношениями с Анджелиной Джоли около года. Они познакомились на съемках фильма "Изображая Бога". На память о бывшем возлюбленном у звезды Голливуда осталась татуировка на запястье в виде первой буквы его фамилии, пишут "Дни.ру".

Актера помнят благодаря его роли в фильме "Обыкновенные люди". Именно она принесла ему "Оскар" в 1980 году.

Видео: передача "ТВ Центра" "Обложка. "Громкие разводы"

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