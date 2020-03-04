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"Дошмыгались": на Украине сменился премьер-министр

19:50
  • среда
  • 04 марта 2020

Влипший в скандал Гончарук отправлен в отставку

Верховная Рада Украины назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

Его кандидатуру внес в парламент президент Владимир Зеленский. За проголосовал 291 депутат, пишет издание argumenti.ru.

До назначения Шмыгаль занимал пост вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий, уточняет "Интерфакс".

Ранее Верховная рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины, где он работал с 29 августа 2019 года. Это произошло на фоне публикации скандального разговора, в котором человек с голосом, похожим на голос Гончарука, называет себя и Зеленского "профанами" в экономике.

Уход Гончарука автоматически означает смену всего состава кабинета министров. Так, в частности, Зеленский предложил Раде назначить главой МИД страны Дмитрия Кулебу вместо Вадима Пристайко, главой Минобороны Андрея Тарана вместо Андрея Загороднюка.

Видео: Рада одобрила отставку премьера Украины

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