"Дошмыгались": на Украине сменился премьер-министр

Влипший в скандал Гончарук отправлен в отставку
Верховная Рада Украины назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.
Его кандидатуру внес в парламент президент Владимир Зеленский. За проголосовал 291 депутат, пишет издание argumenti.ru.
До назначения Шмыгаль занимал пост вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий, уточняет "Интерфакс".
Уже доШмыгались! https://t.co/X2jGddvtZp— NewsPMR (@news_pmr) March 4, 2020
Ранее Верховная рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины, где он работал с 29 августа 2019 года. Это произошло на фоне публикации скандального разговора, в котором человек с голосом, похожим на голос Гончарука, называет себя и Зеленского "профанами" в экономике.
Уход Гончарука автоматически означает смену всего состава кабинета министров. Так, в частности, Зеленский предложил Раде назначить главой МИД страны Дмитрия Кулебу вместо Вадима Пристайко, главой Минобороны Андрея Тарана вместо Андрея Загороднюка.
Видео: Рада одобрила отставку премьера УкраиныВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"